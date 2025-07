Due automobiliste soccorse con l’elicottero. Grave incidente stradale quello avvenuto nella mattinata di oggi, domenica, nel comune di Prazzo, paese della provincia di Cuneo.

Due automobiliste soccorse con l’elicottero

Poco dopo le 8.30 è scattato l’allarme. Una automobile è infatti precipitata per oltre un centinaio di metri lungo una scarpata, sulla strada che collega le frazioni di Campiglione e Pellegrino. La zona del sinistro risulta particolarmente impervia. Pertanto la centrale operativa del 118 ha disposto dell’intervento dell’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e di una squadra a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco.

Il personale tecnico-sanitario è dunque stata calato con il verricello sul luogo dell’incidente. Ha così raggiunto le due occupanti del veicolo, le ha stabilizzate e recuperate in sicurezza. Le due donne, ferite, sono state successivamente trasportate in ospedale: una in codice verde, l’altra in codice rosso.

Indagini in corso

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, autonomo. Probabilmente un momento di distrazione di chi si trovava alla guida, oppure il tentativo di evitare l’impatto con un animale che ha improvvisamente attraverso la sede stradale. Spetta ora alle forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi stabilire le cause di quanto accaduto.

