Rapina a mano armata al bancomat. Un episodio tanto increscioso quanto violento quello accaduto nella serata di venerdì a Chiavazza. Al momento sono in corso le indagini da parte della polizia.

Erano da poco passate le 21, quando un uomo si è recato allo sportello automatico che si trova in Piazza XXV Aprile per effettuare un prelievo di denaro. A questo punto sarebbe stato avvicinato da due individui. Uno di loro gli avrebbe poi puntato un’arma, presumibilmente una pistola, alla schiena. Nel mentre gli è stato intimato di consegnare subito il denaro appena ritirato. Non appena hanno preso i soldi, i due ladri si sono poi allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima della rapina, ancora spaventata, si è dunque recata a sporgere denuncia dalle forze dell’ordine. Nella giornata di ieri alcuni agenti si sono dunque recati sul posto per effettuare un sopralluogo. Durante i rilievi hanno ritrovato per terra alcuni bossoli, risultato peraltro a salve. Si presume, pertanto, che l’arma utilizzata dai malviventi potesse non essere vera. Impossibile, però, per la vittima rendersene conto, anche perché lo spavento è stato inevitabilmente grande.

Sono dunque in corso le indagini, per le quali le autorità stanno visionando le telecamere di sicurezza presenti nella zona.

