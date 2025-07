Raffica di incidenti sulle strade biellesi in una giornata di venerdì che si è rivelata decisamente “nera” per automobilisti e motociclisti di casa nostra. Tanti gli episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Auto contro moto

A Occhieppo Inferiore, intorno alle 17, si sono scontrate una macchina e una vespa. Alla guida della vettura c’era un uomo di Mongrando di 72 anni, mentre in sella al motorino c’era un 62enne. Ad avere la peggio, manco a dirlo, è stato il conducente della piccola due ruote, che nell’impatto ha subito diverse ferite.

Soccorso dal personale medico, è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Sul posto anche i carabinieri, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso che torneranno poi utili per stabilire la dinamica del sinistro.

Macchina contro albero

In serata a Lessona una automobile, una Volkswagen Golf, si è invece schiantata contro un albero. Quando però i carabinieri si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco, in seguito a diverse segnalazioni di automobilisti di passaggio, non hanno trovato nessuno.

Ci ha pensato dunque un residente che aveva assistito alla scena a fare chiarezza su quanto accaduto. Il conducente, un 30 uomo di 30 anni, è finito fuori strada in maniera autonoma ed è poi uscito da solo dall’abitacolo, allontanandosi rapidamente a piedi.

Scontro tra auto

Una donna è rimasta ferita nell’incidente tra due macchine avvenuto nel tardo pomeriggio a Ponzone. Coinvolte due residenti a Valdilana, un uomo di 34 anni e una donna di 55.

Ad avere la peggio è stata la 55enne, che è rimasta ferita e portata in ospedale per accertamenti. Anche in questo caso dei rilievi si sono occupati i carabinieri, che ora dovranno stabilire le cause dello scontro.

