Auto contro moto a Gaglianico: ferito motociclista

Paura stamattina per un incidente a Gaglianico che ha coinvolto una Panda e una moto. Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco. L’incidente si è verificato all’altezza tra via Gramsci e via Fiorita.

Ieri sera altro incidente sempre a Gaglianico. Uno avvenuto all’altezza di una rotonda della Trossi. Si sarebbe trattato di un sinistro autonomo con una donna ferita. Altro incidente autonomo si sarebbe verificato nei pressi del Municipio di Gaglianico. Sul posto la Polizia stradale.

