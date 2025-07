Auto a fuoco in via Ivrea a Biella

Paura stamattina a Biella in via Ivrea per un’auto a fuoco. Il mezzo era in sosta quando è stato avvolto dalle fiamme. Anche la vettura accanto è stata danneggiata. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno iniziato a vedere l’auto bruciare. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, oltre alla polizia locale.

(foto di repertorio)

