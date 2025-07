In alta Valsessera proseguono le ricerche dell’escursionista

È in corso un’operazione di ricerca dispersi nel comune di Tavigliano per un escursionista residente a Legnano, disperso presumibilmente da sabato 12 luglio. La denuncia di mancato rientro è stata lanciata ieri sera intorno alle 19.30 da alcuni conoscenti, poiché l’uomo viveva da solo. Dalle prime ricostruzioni, risulta che nella giornata di sabato intendesse raggiungere a piedi la Punta del Cravile partendo da Bocchetto Sessera, dove è stata ritrovata l’autovettura.

Ieri il via alle ricerche

Già nella serata di ieri sono iniziate le ricerche che hanno coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Già in serata l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha trasportato in quota i tecnici che hanno iniziato a battere la montagna. Questa mattina ha operato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha nuovamente trasportato in quota le squadre. Per l’intera giornata sono proseguite le operazioni anche con i droni, ma senza esito. La Guardia di Finanza ha effettuato una ricerca sulle ultime celle telefoniche agganciate dal cellulare del disperso confermando la zona in cui si sta intervenendo.

