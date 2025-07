“Danno voucher e poi aumentano le tasse”

“L’aumento IRPEF non è collegato tecnicamente alla legge di bilancio: se la giunta Cirio ritiene di dover aumentare le tasse a tutti i piemontesi con redditi tra i 15 e i 50 mila euro, abbia il coraggio di farlo affrontando nel merito la discussione anche con le parti sociali”.

Alice Ravinale, consigliera regionale di Avs, va all’attacco dell’amministrazione piemontese guidata da Cirio per l’aumento dell’Irpef.

“Ad oggi la giunta non ha accettato alcuna delle nostre proposte per rendere più equa la manovra – spiega Ravinale -, a partire dall’aumento dell’IRAP per i colossi multinazionali, a partire dall’e-commerce, che eludono le tasse e oggi vengono nuovamente graziate, a livello UE e nazionale, a fronte del mancato accordo sulla web tax per volere di Trump. Per questo, siamo pronte a rimanere in commissione e poi in aula anche di notte e nel weekend, visto che la maggioranza ha deciso di forzare la mano pur di non fare questa discussione alla luce del sole, senza approfittare del periodo estivo”.

Ravinale: “Voucher Vesta e abbonamenti gratuiti per under 26? Amare illusioni se contemporaneamente alle famiglie vengono aumentate le tasse”

“Questa manovra mette in luce tutta la propaganda di questa giunta – prosegue la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra -: è evidente che provvedimenti come il voucher Vesta o l’abbonamento gratuito per gli under 26 si trasformino in amare illusioni se alle stesse famiglie vengono al contempo aumentate le tasse dalla giunta. Cirio ha sempre affermato di non voler mettere le mani nelle tasche dei contribuenti piemontesi: invece si appresta a farlo, e per di più con un blitz agostano”.

