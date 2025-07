Ragazzo investito in via Pietro Micca, anziana all’ospedale per lo spavento

Momenti di paura lunedì pomeriggio per un ragazzo investito in via Pietro Micca. In realtà il giovane uomo se l’è cavata con qualche graffio, ma è stato necessario il trasporto precauzionale al pronto soccorso anche per l’anziana passeggera dell’auto, rimasta molto scossa dopo l’incidente.

Ragazzo investito in via Pietro Micca sulle strisce pedonali

Un giovane uomo di poco più di vent’anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze: è stato soccorso dal 118 in codice verde.

Anziana donna portata all’ospedale per precauzione

I sanitari hanno prestato soccorso alla passeggera della conducente della Toyota Yaris, vale a dire l’anziana madre dell’automobilista. La pensionata è rimasta molto scossa e spaventata in seguito all’incidente, per questa ragione è stata a sua volta accompagnata all’ospedale a scopo precauzionale. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per eseguire tutti i rilievi del caso.

Foto di repertorio.

