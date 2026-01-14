Domani l’addio a Enrico Finezzi, il 52enne biellese travolto da una valanga

Familiari e amici domani diranno addio a Enrico Finezzi, l’uomo di 52 anni di Candelo travolto da una valanga mentre si trovava insieme ad alcuni amici in Valle d’Aosta per fare scialpinismo.

Enrico Finezzi, domani l’ultimo saluto

I suoi funerali si svolgeranno domani alle 10 nella Sala del regno dei Testimoni di Geova, a Biella, in strada al Lanificio.

Sarà questo il momento in cui amici, conoscenti, parenti si stringeranno intorno alla mamma, Angela Cusin, agli affezionati Domenico e Sonia, ai cugini Paola, Matteo, Ornella e Sabrina, per far sentire la loro vicinanza in un giorno così difficile.

Ampio servizio su La Provincia di Biella.it in edicola oggi.

