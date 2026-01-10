Seguici su

Enrico Finezzi morto travolto da una valanga a Pila

E’ un biellese molto conosciuto per la sua passione per la montagna

Investito da una valanga

Uo scialpinista biellese, Enrico Finezzi, di 52 anni, è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, montagna che si trova sopra la conca di Pila e sopra Aosta.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco.

Sul posto anche il medico del 118.
La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein.
Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

