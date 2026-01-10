AttualitàBiella
Enrico Finezzi morto travolto da una valanga a Pila
E’ un biellese molto conosciuto per la sua passione per la montagna
Uo scialpinista biellese, Enrico Finezzi, di 52 anni, è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, montagna che si trova sopra la conca di Pila e sopra Aosta.
Enrico Finezzi morto travolto da una valanga a Pila
Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco.
Sul posto anche il medico del 118.
La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein.
Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità11 ore fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità2 giorni fa
Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa
Cronaca2 giorni fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Attualità15 ore fa
Per Elsa un’altra importante vittoria
Cronaca3 giorni fa