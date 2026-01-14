“Ciao amico e compagno Sandro, il mio cuore è spezzato”

Le commoventi e toccanti parole di Wilmer Ronzani per ricordare il professor Alessandro Orsi, morto nei giorni scorsi a 76 anni (il funerale è in programma domani mattina, giovedì 15 gennaio, alle 10 ai giardini pubblici di Borgosesia, di fronte al palazzo del municipio).

Il mio cuore è spezzato e io non so darmi pace.

È morto il mio amico e compagno Sandro Orsi.

Ci eravamo sentiti poco tempo fa. A me servivano alcune informazioni su vecchi compagni e su una serie di episodi storici e chi se non Sandro, ricercatore e storico di razza, poteva fornirmele, con la solita precisione maniacale.

Non c’era vicenda che ha riguardato la Valsesia e la Valsessera che lui non avesse studiato e su cui non avesse scritto.

L’ultimo dibattito insieme lo abbiano fatto alla Fagnana nel luglio dello scorso anno, la nostra festa da 60 anni.

La nostra amicizia risale nel tempo.

Io ero un giovane operaio, Sandro uno studente universitario che nel rapporto con molti di noi non ha mai fatto pesare la sua enorme e vasta cultura.

Egli ha avuto un legame forte con le sue valli e la loro storia, una storia di lotta al fascismo, di lotte sociali e politiche per il riscatto delle classi subalterne, che nessuno conosceva come lui e che rimarranno scolpite nei suoi libri.

È stato un Preside che ha saputo farsi voler bene e amare dai suoi studenti e innovare i metodi di insegnamento.

Da Presidente dell’Anpi si è rivelato una fucina di idee e di iniziative.

Alla prossima riunione del Direttivo dell’Istituto Storico non siederà più vicino a me, non potrò più scambiarmi qualche confidenza, chiedergli un consiglio, abbracciarlo.

Ciao Sandro, amico e compagno carissimo.

