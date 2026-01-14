All’Odeon arriva Giovanni Storti con “Lunga vita agli alberi”

Appuntamento a teatro con Giovanni Storti, storico membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che porta a Biella lo spettacolo “Lunga vita agli alberi”.

Giovanni Storti al teatro Odeon con lo spettacolo “Lunga vita agli alberi”

La data da segnare è quella di lunedì 2 febbraio. Alle 20,45 Giovanni Storti e Stefano Mancuso porteranno in scena “Lunga vita agli alberi”.

Si tratta di uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale attraverso un viaggio appassionante e sorprendente con una coppia d’eccezione. Giovanni Storti è un curioso viaggiatore accompagnato dal professor Stefano Mancuso, la sua guida sapiente e illuminata. Il loro viaggio è raccontato dalla regia visionaria e poetica di Arturo Brachetti, che trasforma la narrazione in magia, coinvolgendo il pubblico in una atmosfera di grande suggestione.

Un viaggio ideale in tre tappe tra natura, comicità e conoscenza

Questo spettacolo è un ideale viaggio in tre tappe tra natura, comicità e conoscenza, alla scoperta delle tre parti fondamentali di una pianta: radici, fusto e chioma. Racconta la loro importanza e il loro impatto sulla vita dell’uomo e sull’ecosistema.

Si inizia con le radici, dove le piante lottano nel sottosuolo per risorse e sopravvivenza formando una rete sotterranea, fatta di comunicazione, collaborazione e competizione. Il viaggio prosegue con il fusto, un luogo di resistenza e crescita. Qui si affrontano i temi dell’adattamento delle piante ai cambiamenti climatici e alle avversità. Il fusto diventa il ponte tra terra e cielo, un simbolo di trasformazione che infonde speranza. Infine, si giunge alla chioma verde che celebra la bellezza, l’armonia e il potenziale rivoluzionario delle piante.

Lungo il viaggio, Giovanni Storti esplorerà con stupore e ironia questo mondo affascinante mentre Stefano Mancuso ne svelerà i segreti stupefacenti.

Lo spettacolo non è solo un’esperienza teatrale: alternando comicità e momenti di riflessione, vuole sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra, dimostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento.

