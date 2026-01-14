Al Mazzini arriva “Il dottor Gibello”, girato tra il Biellese e Santhià

La musicalità della lingua locale e la forza della commedia popolare approdano sul grande schermo: mercoledì 14 (oggi) e mercoledì 21 gennaio, al Cinema Mazzini di Biella verrà proiettato di “Il dottor Gibello”, l’ultima fatica cinematografica del regista santhiatese Umberto

Bolzon. L’appuntamento è alle 21.

Il dottor Gibello, una commedia in dialetto piemontese girata tra il Biellese e Santhià

Il film rappresenta un caso quasi isolato nel panorama produttivo regionale: una commedia in dialetto piemontese, girata tra il Biellese e Santhià e interpretata da un cast di attori locali che portano in scena la spontaneità del territorio. Tratto da un’opera di Luigi Oddoero e riadattato per il cinema, il film trasforma la sala d’aspetto di un ambulatorio medico nel fulcro di un “piccolo mondo”. Tra chiacchiere di paese, pettegolezzi e dinamiche familiari quotidiane, “Il dottor Gibello” offre 80 minuti di risate genuine.

Il regista: “Un divertente omaggio alle nostre radici senza filtri, un atto d’amore per il Piemonte”

“Ho scelto di puntare sulla forza del dialetto perché è una lingua viva, capace di creare una connessione immediata con il pubblico. – spiega il regista Umberto Bolzon – L’obiettivo era portare al cinema un racconto schietto, che rendesse omaggio alle nostre radici senza filtri, trasformando la quotidianità di una volta in puro divertimento. La pellicola non è solo un’opera comica, ma un vero e proprio atto d’amore per il Piemonte”.

Le serate saranno aperte dalla proiezione di un altro lavoro di Bolzon: il cortometraggio “La pessia” (durata 11 minuti), tratto da un racconto di Lucio Beccari.

