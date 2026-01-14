Tragico volo dalla Pistolesa: aveva 41 anni.

Tragedia nella giornata di martedì 13 gennaio: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sotto il ponte della Pistolesa, lungo il tratto che collega Veglio a Valdilana. La vittima è un uomo di 41 anni, residente in Valsusa.

A lanciare l’allarme è stato un passante che, secondo quanto ricostruito, avrebbe assistito alla scena e visto l’uomo gettarsi dal ponte. Immediata la chiamata ai soccorsi, che ha fatto scattare l’intervento delle squadre di emergenza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di ricerca nella zona sottostante il viadotto. Il corpo è stato individuato e successivamente recuperato grazie all’intervento dell’elicottero “Drago”, utilizzato per raggiungere un’area particolarmente impervia. Le operazioni si sono svolte in condizioni complesse, vista la conformazione del terreno e l’altezza del ponte.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Lo riporta Notizia Oggi

