CronacaValle Cervo
Rifiuta l’alcoltest durante un controllo: salta la patente
Sequestrato anche il veicolo
Un uomo della Valle Cervo è stato fermato nella notte dai carabinieri durante un controllo stradale. Si è rifiutato di effettuare l’alcoltest: così sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.
Immagine di repertorio
