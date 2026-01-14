Seguici su

Rifiuta l’alcoltest durante un controllo: salta la patente

Un uomo della Valle Cervo è stato fermato nella notte dai carabinieri durante un controllo stradale. Si è rifiutato di effettuare l’alcoltest: così sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

