CossateseCronaca
Vuole scaldare il materasso ma…finisce per dargli fuoco
Per lo spavento, l’uomo ha afferrato il materasso e lo ha gettato nel cortile
Vuole scaldare il materasso ma…finisce per dargli fuoco.
Vuole scaldare il materasso ma…finisce per dargli fuoco
Allarme a Cossato per un materasso andato a fuoco.
L’incendio sarebbe partito mentre un uomo stava cercando di riscaldarlo con dei carboni. Accortosi delle fiamme, per paura, l’uomo ha afferrato il materasso e lo ha gettato nel cortile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i necessari accertamenti.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca1 giorno fa
Trovato morto sotto il ponte della Pistolesa
Cronaca2 giorni fa
Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio
Circondario9 ore fa
“Ciao Enrico, ti mando un bacio e fai attenzione”
Attualità1 giorno fa
Riscaldano il materasso con i carboni e prende fuoco
Cronaca4 ore fa