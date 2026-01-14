Vuole scaldare il materasso ma…finisce per dargli fuoco.

Allarme a Cossato per un materasso andato a fuoco.

L’incendio sarebbe partito mentre un uomo stava cercando di riscaldarlo con dei carboni. Accortosi delle fiamme, per paura, l’uomo ha afferrato il materasso e lo ha gettato nel cortile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i necessari accertamenti.

Immagine di repertorio

