Vuole scaldare il materasso ma…finisce per dargli fuoco

Per lo spavento, l’uomo ha afferrato il materasso e lo ha gettato nel cortile

Pubblicato

46 minuti fa

il

Allarme a Cossato per un materasso andato a fuoco.

L’incendio sarebbe partito mentre un uomo stava cercando di riscaldarlo con dei carboni. Accortosi delle fiamme, per paura, l’uomo ha afferrato il materasso e lo ha gettato nel cortile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i necessari accertamenti.

Immagine di repertorio

