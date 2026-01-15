BiellaCronaca
Oggi l’ultimo saluto al 52enne Enrico Finezzi
L’uomo, di Candelo, era stato travolto da una valanga mentre si trovava in Valle d’Aosta
Familiari e amici questa mattina diranno addio a Enrico Finezzi, l’uomo di 52 anni di Candelo travolto da una valanga mentre si trovava insieme ad alcuni amici in Valle d’Aosta per fare scialpinismo.
Enrico Finezzi, oggi l’ultimo saluto
I suoi funerali si svolgeranno alle 10 nella Sala del regno dei Testimoni di Geova, a Biella, in strada al Lanificio.
Sarà questo il momento in cui amici, conoscenti, parenti si stringeranno intorno alla mamma, Angela Cusin, agli affezionati Domenico e Sonia, ai cugini Paola, Matteo, Ornella e Sabrina, per far sentire la loro vicinanza in un giorno così difficile.
