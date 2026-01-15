Oggi a Borgosesia l’ultimo saluto ad Alessandro Orsi.

La Valsesia e la Valsessera dicono addio a uno dei personaggi più conosciuti e stimati di tutta la zona. Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, si prevede il gran pienone nei giardini pubblici di Borgosesia, davanti al palazzo municipale: qui si celebra il saluto ad Alessandro Orsi. Fu insegnante, preside, presidente dell’Anpi, storico, memoria della Resistenza, autore di libri e saggi, protagonista di spettacoli teatrali e musicali, impegnato nella Consulta della cultura, volontario e consigliere all’Anffas, tifoso del Borgo calcio. E molto altro: l’elenco completo delle sue attività sarebbe lunghissimo.

Orsi è morto nelle prime ore del mattino di lunedì. Aveva 76 anni. Ha lasciato la moglie Marisa, la figlia Irene con Simon e la nipote Adele, il fratello Ermanno con Laura e la cognata Giannina. I familiari hanno chiesto che eventuali donazioni vadano al Fondo Edo Tempia e all'Anffas Valsesia.

