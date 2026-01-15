Aveva una pistola e l’eroina in casa: arrestato

Pregiudicato biellese in manette: in casa aveva una pistola con matricola abrasa e 70 grammi di eroina.

Pistola ed eroina in casa: la polizia arresta un 45enne grazie a una segnalazione su YouPol

A seguito di una segnalazione anonima ricevuta sull’applicazione della polizia di Stato YOUPOL, nella serata di lunedì 12 gennaio il personale della Squadra Mobile della Questura di Biella ha arrestato un pregiudicato biellese di 45 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola con matricola abrasa.

Trovati anche gli strumenti tipici degli spacciatori, oltre a 5mila euro nascosti nell’auto

Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione, hanno trovato nella sua abitazione 70 grammi di eroina oltre a bilancini elettronici e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 5mila euro nascosta in un bracciolo dell’auto in uso al pregiudicato. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto telefoni cellulari utilizzati per gestire i contatti con gli acquirenti dello stupefacente ed alcuni fogli riportanti la contabilità dell’attività svolta.

Indagini per verificare se l’arma sia stata utilizzata

Ancor più grave è stato il ritrovamento di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento. L’arma, funzionante, sarà sottoposta ad accertamenti al fine di verificare se sia stata usata in qualche evento delittuoso.

Arresto convalidato, ai domiciliari in attesa del processo

Nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto operato dalla polizia di Stato, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

“Ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno – sottolineano dalla questura -, è stato dimostrato che la collaborazione tra cittadini e forze di polizia porta sempre a ottimi risultati per la sicurezza.

