Animali, contributi per sostenere le spese veterinarie

Per tutelare il diritto alla cura degli animali d’affezione e per contrastare l’abbandono

27 minuti fa

“La proposta di legge presentata in Piemonte dal consigliere regionale della Lega Andrea Cerutti, che introduce contributi diretti per l’acquisto di farmaci veterinari destinati alle famiglie in difficoltà economica, rappresenta un’iniziativa concreta che tutela il diritto alla cura degli animali d’affezione e contrasta anche il fenomeno dell’abbandono. Una proposta che rientra nella filosofia del Dipartimento benessere animale della Lega e che nasce proprio da un lavoro di monitoraggio e approfondimento fatto sul territorio.
La Lega, in tal senso, non solo plaude alla proposta piemontese ma è pronta a sostenere attivamente questa misura presso tutti i Consigli regionali italiani. Il sistema di rimborsi parametrati sull’ISEE rappresenta un modello virtuoso e garantire l’accesso alle cure veterinarie essenziali significa non solo tutelare gli animali, ma prevenire situazioni di randagismo”. A dichiararlo è il senatore Manfredi Potenti, responsabile nazionale del Dipartimento Benessere Animale della Lega.

Foto d’archivio

