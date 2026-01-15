Da Biella alla serie Sky: Giulio Greco recita in “Gomorra: Le origini”.

Da Biella alla serie Sky: Giulio Greco recita in “Gomorra: Le origini”

Il 34enne Giulio Greco, cresciuto tra Biella e Novara, entra nel cast di “Gomorra: Le origini”, nuova serie Sky Original disponibile da ieri. L’attore interpreta Patrick Torre, mafioso marsigliese attivo tra gli anni Settanta e Ottanta, in una produzione che racconta la nascita dell’universo narrativo di Gomorra. «Ho incontrato persone di grande intelligenza e umanità, capaci di lavorare con profondità e leggerezza – commenta Greco -. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere Napoli da una prospettiva autentica e intensa. Patrick Torre può generare rifiuto, ma spero emerga la sua complessità e il suo desiderio sincero di appartenere a questo mondo, fino a diventare, in qualche modo, un napoletano acquisito».

La serie “Gomorra: Le origini” è ambientata tra Napoli e il Mediterraneo criminale ed è diretta nei primi quattro episodi da Marco D’Amore. Per Greco si tratta di un nuovo traguardo in un percorso che affonda le radici anche in Piemonte, dove è cresciuto.

Nato il 13 luglio 1991 da madre belga e padre di origini italiane e tedesche, Giulio Greco ha trascorso gli anni della formazione, come si è detto, tra Biella e Novara, dove ha frequentato il liceo. Un periodo che l’attore ha spesso indicato come centrale nella costruzione del proprio sguardo culturale e professionale.

Parallelamente al percorso artistico, nel 2010 Greco ha fondato la casa editrice Giuliano Ladolfi Editore, diventando all’epoca il più giovane editore italiano. Un’esperienza imprenditoriale che ha preceduto e accompagnato l’ingresso nel mondo dell’audiovisivo, contribuendo a una formazione trasversale tra cultura, industria e narrazione.

L’ingresso in “Gomorra: Le origini” è avvenuto in modo inatteso. Greco si trovava in Sudafrica quando ha ricevuto il provino. Dopo essere stato richiamato, nel giro di poche settimane è arrivata la convocazione sul set di Napoli. Un ritorno simbolico, considerando che circa dieci anni prima aveva partecipato al suo primo programma televisivo come attore.

Patrick Torre è un personaggio complesso, proveniente da una potente famiglia criminale di Marsiglia. Il suo arrivo a Napoli introduce nuovi equilibri e nuovi traffici destinati a incidere sulla trasformazione della città in uno snodo centrale della criminalità europea. Impulsivo e carismatico, è segnato da un rapporto conflittuale con il fratello maggiore e da una costante tensione tra ambizione e appartenenza.

Greco porta nel ruolo anche la propria lingua madre, il francese, rafforzando l’autenticità del personaggio e il respiro internazionale della serie.

Nel 2025 Giulio Greco ha inoltre girato in Piemonte e a Torino la serie Gangs of Milano e il film Prophecy, consolidando un legame professionale con il territorio.

