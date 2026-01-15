Nuvole (tante) e sole (poco) si alternano. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole (tante) e sole (poco) si alternano

Possibilità di qualche leggera precipitazione nella notte, quando la copertura nuvolosa sarà importante. Le temperature si attestano attorno ai 6°C, con una percezione di temperatura simile. La velocità del vento è moderata, variando tra i 0,3 e i 1,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si mantiene alta, attorno al 95%, con una pressione atmosferica di circa 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo alterna sole e nuvole, con temperature che salgono fino a 8,2°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di vento rimangono leggere, con velocità comprese tra 1,2 e 5,4 km/h. L’umidità si mantiene sopra l’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzano attorno agli 8,7°C, con una copertura nuvolosa che continua ad alternarsi a schiarite. Il vento si intensifica leggermente, raggiungendo velocità di 5,4 km/h. L’umidità rimane alta, attorno all’83-85%, con una pressione atmosferica che scende a circa 1021 hPa.

Durante la sera il meteo variabile persiste, con temperature che si aggirano intorno ai 6-7°C. Le condizioni di vento restano leggere, con velocità comprese tra 2,1 e 3,5 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1022 hPa.

