Chiude “La Mela”, il centro di Biella perde un pezzo di storia durato 51 anni.

Chiude “La Mela”, il centro di Biella perde un pezzo di storia durato 51 anni

Il commercio del centro cittadino perde un altro punto di riferimento. In via Losana 19, nel cuore di Biella, si appresta ad abbassare la saracinesca La Mela, storico negozio di abbigliamento attivo da oltre mezzo secolo. La chiusura è prevista tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. «Fino ad allora sono previsti sconti fino al 70 per cento su tutte le collezioni. Anche se, dopo il Natale, per fortuna, non è rimasto molto» spiega Archimede Mancin, titolare insieme alla moglie Franca Grazian. Segnale di un rapporto con la clientela che, fino all’ultimo, ha continuato a funzionare.

La Mela aveva aperto nel 1974, ben 51 anni fa. «In questo negozio abbiamo vestito intere generazioni di biellesi – ricorda Mancin –. Per tanti siamo stati un punto di riferimento, soprattutto per i giovani di allora e per quelli di oggi. Non era solo vendere abiti: qui la gente entrava, chiedeva un consiglio e sapeva di potersi fidare».

La scelta di chiudere non è legata a difficoltà improvvise. «Ho 84 anni e abbiamo deciso che è arrivato il momento di ritirarci e di goderci la meritata pensione – prosegue –. Siamo stati bene fino adesso, ma a una certa età è giusto fare un passo indietro». Una decisione consapevole, accompagnata inevitabilmente da emozioni forti. «C’è molta tristezza, perché chiudere l’attività è come lasciare un pezzo di cuore. Questo negozio è stato la nostra vita per decenni, ma contro il tempo non si può andare».

La realtà di Biella, così come le vendite, nel tempo sono cambiate e non poco. «Il commercio non è più quello di una volta – osserva –. Oggi i centri commerciali funzionano e attirano clienti. Però se si hanno occhio, estro e capacità, il rapporto con le persone si riesce ancora a costruire e gestire. Noi, negli anni, abbiamo continuato a essere scelti dalla nostra clientela affezionata e storica, che si è sempre fidata di noi, fino all’ultimo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato».

Un’altra insegna storica a breve si spegnerà, lasciando il segno – l’ennesimo – nella memoria del cuore cittadino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook