AttualitàBiella
Successo confermato per la fagiolata della CRI Biella
Sono stati preparati 150 chili di fagioli e 150 chili di salame per circa 1.400 porzioni totali. Il ricavato va in beneficenza
Successo confermato per la fagiolata della CRI Biella.
Successo confermato per la fagiolata della CRI Biella
Domenica si è svolta la tradizionale fagiolata presso il cortile della Croce Rossa di Biella, un evento che ha unito tradizione, solidarietà e comunità.
«Per l’occasione – spiegano dal comitato cittadino – sono stati preparati 150 kg di fagioli e 150 kg di salame per circa 1.400 porzioni, distribuite interamente a tutti i presenti».
« Abbiamo avuto – proseguono gli organizzatori – il piacere di accogliere anche il frate di San Sebastiano venuto a dare la benedizione e portare il suo saluto durante questo importante momento. La preparazione di questo tipico piatto di Carnevale è iniziata sabato con la scelta degli ingredienti e si è conclusa domenica mattina, alle prime luci dell’alba, con l’accensione dei paioli».
«Alle 12.00 tantissimi cittadini si sono riuniti per gustare questa prelibatezza e sostenere un’importante causa benefica. Il ricavato della giornata – concludono dalla Croce Rossa – verrà devoluto alla CRI di Imperia che a causa di un incendio ha subito gravi danni ai mezzi e alla sede del Comitato. Grazie di cuore ai volontari, dipendenti e ai partecipanti che hanno reso possibile questa splendida giornata».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook