Successo confermato per la fagiolata della CRI Biella

Domenica si è svolta la tradizionale fagiolata presso il cortile della Croce Rossa di Biella, un evento che ha unito tradizione, solidarietà e comunità.

«Per l’occasione – spiegano dal comitato cittadino – sono stati preparati 150 kg di fagioli e 150 kg di salame per circa 1.400 porzioni, distribuite interamente a tutti i presenti».

« Abbiamo avuto – proseguono gli organizzatori – il piacere di accogliere anche il frate di San Sebastiano venuto a dare la benedizione e portare il suo saluto durante questo importante momento. La preparazione di questo tipico piatto di Carnevale è iniziata sabato con la scelta degli ingredienti e si è conclusa domenica mattina, alle prime luci dell’alba, con l’accensione dei paioli».

«Alle 12.00 tantissimi cittadini si sono riuniti per gustare questa prelibatezza e sostenere un’importante causa benefica. Il ricavato della giornata – concludono dalla Croce Rossa – verrà devoluto alla CRI di Imperia che a causa di un incendio ha subito gravi danni ai mezzi e alla sede del Comitato. Grazie di cuore ai volontari, dipendenti e ai partecipanti che hanno reso possibile questa splendida giornata».

