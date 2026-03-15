Bielmonte isolata: troppa neve sulle strade. Sono state chiuse entrambe le salite, da Valdilana e dalla Valle Cervo.

Troppa neve sulle strade, isolata la stazione di Bielmonte

Già nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, i gestori degli impianti di risalita avevano deciso di fermare tutto per la nevicata intensa. E oggi la stazione di Bielmonte si ritrova di fatto isolata: sono appunto state chiuse entrambe le strade di accesso, sia quella dalla parte di Valdilana che quella che sale dalla Valle Cervo.

Il motivo è ovviamente il medesimo. L’elevato rischio di valanghe o comunque di smottamenti di neve che possono andare a ostruire la carreggiata o, peggio, colpire eventuali mezzi in transito. Sono gli stessi gestori a darne notizia sulla pagina social della stazione.

Problemi analoghi in alcune frazioni della Valsessera, dove l’allarme slavine consiglia di non mettersi in viaggio lungo le strade. Alcuni tratti sono stati chiusi per la caduta di materiale sulla carreggiata, altri sono costantemente monitorati.

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