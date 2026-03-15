BiellaSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono cinque: a Biella, Quaregna, Trivero, Candelo e Viverone
Le farmacie di turno oggi, domenica 15 marzo:
- Tarricone (Biella Centro), via Italia 23, telefono 015-22.119
- Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7, telefono 015-92.22.41 (dalle 8 alle 20)
- Guelpa (Trivero), via Roma 80, telefono 015-75.65.92 (dalle 20 alle 9)
- Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
- Ruffino (Viverone), via Provinciale 76, telefono 0161-98.70.19 (dalle 20 alle 9)
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