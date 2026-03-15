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Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola

Tante notizie interessanti

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1 minuto fa

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ieri avete perso la provincia

Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 15 marzo, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dal caro benzina al nuovo e ambiziosi progetto del maestro Pistoletto. E tanto altro ancora…

Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!

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