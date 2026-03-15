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Biella piange Giulio Salivotti

Volto noto della politica locale, aveva 77 anni

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Biella piange Giulio Salivotti. Si è spento in queste ore, all’età di 77 anni. Molto conosciuto in tutto il Biellese per il suo impegno politico strettamente legato a quello per i giovani e i deboli.

Biella piange Giulio Salivotti

Salivotti, cattolico ed eletto nelle file degli indipendenti di sinistra, fece parte del consiglio comunale dal 1985 fino al 2008. Durante questi anni ricoprì a più riprese l’incarico di assessore, sempre con deleghe legate al suo impegno sociale, in particolare contro il disagio giovanile. Proprio in questo ambito fondò la comunità “Il Punto”. Precorrendo i tempi progettò e lanciò iniziative che affrontavano il problema della tossicodipendenza.

Fu anche tra i primi appassionati giocatori di rugby a Biella e seguiva sempre, anche durante la malattia che lo bloccò negli ultimissimi anni, le imprese del club gialloverde.

Qualche settimana fa la sua situazione si era aggravata e negli ultimi giorni ha combattuto tenacemente, ma purtroppo senza speranza. Sempre amorevolmente assistito dalla famiglia a cui era legatissimo e in particolare dalla figlia Benedetta, con Gabriele, e dal fratello Pier, con Daniela.

Oltre a loro lascia le amatissime nipoti Irene e Virginia, la moglie Tiziana e la nipote Francesca con Sergio.

L’ultimo saluto

Il rosario sarà recitato domani, lunedì, alle 18 nella chiesa di Cossila San Grato e nella stessa martedì alle 10 si svolgeranno i funerali.

La salma, che si trova nella casa funeraria Defabianis, in via Santa Maria di Campagnate, dopo la cerimonia sarà cremata secondo la sua stessa volontà.
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