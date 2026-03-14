Si corre la “Biella-Piedicavallo” 2026. Che con la “sorella minore” dalla frazione Asmara di Campiglia port l’atletica su strada in Valle Cervo. Un doppio evento all’insegna dello sport e della tradizione in uno degli angoli più belli della provincia.

Si corre la “Biella-Piedicavallo” 2026

L’appuntamento vede in cabina di regia il Gac Pettinengo ed è in programma domani mattina. La kermesse raggiunge quest’anno l’edizione numero 45 per quanto riguarda la prova da Biella (in palio il 14esimo “Memorial Ismar Pasteris). Mentre si tratta della nona edizione da Campiglia.

La regina rimane la Biella-Piedicavallo, la storica corsa che si snoda su una distanza di circa 18,5 chilometri. La partenza è prevista alle 10 dalla carreggiata sud di viale Matteotti, adiacente a piazza Vittorio Veneto. Usciti da Biella, gli atleti affronteranno la salita che porta verso l’alta valle con un dislivello totale che supera i 600 metri. Alle stessa ora partirà la Campiglia-Piedicavallo. 6 chilometri che ripercorrono esattamente l’ultima parte del tracciato della gara “lunga” con poco meno di 300 metri di dislivello.

Al momento gli iscritti non sono tantissimi, ma ci sarà tempo per farlo anche domattina prima del via in segreteria gare, al costo di 25 euro per la “lunga” e 12 euro per la “corta”.

I nomi

Difficile fare pronostici: spesso i vincitori sono iscritti last minute. Nella gara da Biella sarà al via l’ex azzurro Michele Fontana, fresco vincitore della “Karneval Run” e già primo nel 2023 e 2024. Tra le donne spicca Lisa Borzani, una delle big italiane dell’ultratrail e spesso in gara nel Biellese.

Nella corsa dall’Asmara di Campiglia, invece, tre giovani di FuturAtletica Piemonte possono puntare a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. In ambito maschile lo Juniores Tommaso Bonino e l’Allievo Giuseppe Luciano Piazza, entrambi runner di livello nazionale, e tra le donne la Junior Irene Cappio.

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