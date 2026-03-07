Corse solidali nel Biellese: doppio evento domenica

Domenica 8 marzo si svolgeranno i primi due eventi del calendario delle corse solidali biellesi: a Vigliano la corsa “La Vita Corre” e a Gifflenga la “Just The Woman I Am”.

Due manifestazioni che daranno ufficialmente il via a un circuito che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati.

Il calendario delle corse solidali 2026 raggrupperà infatti 27 eventi, ben 6 in più rispetto al 2025, a testimonianza di un territorio sempre più sensibile ai temi della solidarietà, della prevenzione e della socialità attraverso lo sport. Un risultato importante, frutto della collaborazione tra associazioni, enti e volontari che hanno scelto di fare rete per valorizzare ogni singola iniziativa. Proprio domenica verrà presentato ufficialmente il “Passaporto delle Corse Solidali Biellesi”, uno strumento simbolico ma dal forte valore identitario: su di esso gli organizzatori apporranno il proprio timbro per certificare la partecipazione a ciascun evento. Un modo semplice ma coinvolgente per incentivare la presenza alle diverse corse e per creare un filo conduttore tra appuntamenti che, pur diversi per storia e dimensioni, condividono lo stesso obiettivo: fare del bene correndo. Il progetto, proposto da Tapa Run Biella con il patrocinio di CONI, FIDAL Piemonte e Sport e Salute, punta quest’anno a superare le 7.000 iscrizioni complessive registrate nella scorsa edizione. Nel 2025 erano stati 6.500 gli iscritti ad almeno una delle 21 corse solidali in calendario, un dato che aveva già segnato un traguardo significativo per il movimento sportivo locale. L’idea del Passaporto Solidale, introdotta proprio lo scorso anno, ha riscosso grande successo: 25 partecipanti erano riusciti a completarlo raccogliendo tutti i timbri previsti. Un’iniziativa che non si limita a premiare la costanza, ma che racconta una comunità in movimento, capace di ritrovarsi lungo strade, sentieri e piazze con uno spirito condiviso.

