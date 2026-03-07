Nuovi provvedimenti viabilistici in via Italia in vista dell’estensione della ZTL.

Novità per la viabilità in via Italia a Biella

Il Comune di Biella informa che, con Ordinanza Dirigenziale n. 217 del 6 marzo 2026, sono stati adottati nuovi provvedimenti viabilistici in via Italia, preparatori alla futura estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

In particolare, martedì 10 marzo 2026 sarà riaperta alla circolazione veicolare il tratto di via Italia compreso tra via Marocchetti e via Dante solamente ai veicoli autorizzati secondo quanto previsto dal regolamento comunale ZTL. (ad esempio: residenti, dimoranti, possessori di posto auto interno, negozianti con posto auto interno ecc.)

Sarà inclusa nella nuova area anche via Belletti Bona tra via Italia e piazza I maggio pertanto anche i residenti in questo tratto di via sono autorizzati all’ingresso.

Si sottolinea che si tratta di provvedimento provvisorio che resterà in vigore fino all’istituzione della ZTL permanente, attualmente in fase di definizione attraverso le procedure amministrative previste.

Contestualmente sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 negli ultimi tre stalli di sosta a pagamento in piazza San Giovanni Bosco, lato via Italia per permettere a chi arriverà in Piazza San Giovanni Bosco da via Sabadell di poter effettuare manovra e tornare indietro se non autorizzato ad entrare in Via Italia.

Le dichiarazioni

«La riqualificazione di via Italia non è soltanto un intervento urbanistico, ma una scelta di visione per il futuro della città. Ridurre il traffico e ampliare gli spazi pedonali significa dare più qualità alla vita urbana, sostenere il commercio di vicinato e rendere il centro di Biella più attrattivo. L’estensione della ZTL va esattamente in questa direzione», dichiara il Sindaco Marzio Olivero.

«Con questo provvedimento proseguiamo con decisione nel percorso di trasformazione della nuova via Italia. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: allargare progressivamente la ZTL anche verso il quartiere Riva, per rendere questa parte della città sempre più vivibile, sicura e accessibile a piedi. Vogliamo una via Italia che sia davvero il cuore della città, uno spazio pensato prima di tutto per le persone, per le famiglie e per chi vive e frequenta il centro», dichiara l’Assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni previste per garantire una corretta gestione della viabilità nel centro cittadino.

