Riconsegna un portafoglio pieno di soldi

Un bel gesto da parte di un giovane biellese

Pubblicato

9 secondi fa

il

In un’epoca spesso segnata da frammentazioni e indifferenza, la cronaca locale ci restituisce una storia di straordinaria integrità che vede protagonisti due giovani coetanei, uniti da un gesto di profondo senso civico. Un ragazzo di 22 anni, cittadino di origini albanesi residente nel Biellese, ha rinvenuto nei giorni scorsi un portafoglio di marca smarrito.

All’interno, la fotografia di una gestione complessa: svariati documenti d’identità, carte di credito, bancomat, il badge per l’accesso universitario e una somma in contanti superiore ai 350 euro. Senza alcuna esitazione, il giovane si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Biella per consegnare quanto trovato. Grazie al pronto intervento dei militari, nel giro di appena quarantott’ore, l’intero contenuto è tornato nelle mani del legittimo proprietario, un altro giovane biellese, anch’egli di 22 anni.

