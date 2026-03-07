Manutenzioni e lavori pubblici, il consigliere del Movimento 5 Stelle Karim El Motarajji

interroga l’assessore Cristiano Franceschini chiedendo una risposta orale in aula.

Karim El Motarajji: “Quali manutenzioni e lavori a Biella?”

«Alla nostra precedente interrogazione sull’assessore Franceschini abbiamo avuto una risposta del sindaco che riteniamo non rispettosa soprattutto in quanto fornita in una sede istituzionale nel corso di un consiglio comunale – si legge -. La risposta non soltanto non è stata pertinente ma si è spinta fino a esprimere il desiderio della scomparsa totale del M5S dalla scena politica. Se la risposta voleva essere, come dichiarato dal sindaco, umoristica si è trattato di un humor nero poco apprezzato. Noi non avevamo certo espresso l’auspicio dell’estinzione di Fratelli d’Italia, per rispetto dei milioni di suoi elettori e della pluralità politica che è il sale della democrazia. Ma abbiamo parlato di strade dissestate, piste ciclabili, verde pubblico, ecc…, tutte cose che riguardano Biella».

«Inoltre l’assessore Franceschini in una intervista replica all’interrogazione sui giornali locali accennando al suo lungo passato di dirigente d’azienda – prosegue il testo -. Ma noi non abbiamo messo in dubbio nulla della sua passata vita professionale. Non ci interessano curriculum professionali trascorsi ma i risultati oggettivi conseguiti in questi quasi due anni di responsabilità pubblica come assessore. Del resto non è detto che un ottimo calciatore sia poi un buon assessore allo sport. Noi insomma stiamo ai fatti: eliminazione della pista ciclabile di via Ivrea, stato pietoso di manutenzione delle poche altre rimanenti, gestione del verde del tutto carente, mancanza di segnaletica orizzontale, buche nelle strade, cronica mancanza di passaggi protetti per raggiungere il centro commerciale “Gli Orsi” come ad esempio strisce pedonali in corso San Maurizio, stato indecoroso dei giardini pubblici. Inoltre l’assessore, sempre su un giornale locale, dichiara: “Il lavoro svolto è ampio, documentato e verificabile. Interventi, manutenzioni, riqualificazioni, modernizzazioni, cantieri avviati e conclusi, atti, progetti, crono programmi”. Che abbondanza! Benissimo: ci chiediamo allora perché non si è risposto facendo riferimento appunto a interventi, manutenzioni, atti, ma il sindaco ha preferito parlare di reddito di cittadinanza e superbonus (dimenticando i famigerati banchi a rotelle) invece di stare alle questioni di Biella che sono state da noi sollevate nell’esclusivo interesse dei cittadini».

«Inoltre l’assessore sui social, rivolgendosi al nostro alleato di Avs Roberto Pietrobon, ha magnificato l’efficienza dell’Ovra, la famigerata polizia segreta fascista (l’equivalente della Gestapo nazista) rea di torture e deportazione di dissidenti, in questi termini: “Fa poi sorridere che il maestrino della sinistra dall’Ovra, che ci ricorda non esistere più, avrebbe avuto solo da imparare; l’Organizzazione, a differenza sua, avrebbe saputo con esattezza dove ho trascorso il Capodanno del 2024″. Lo citiamo per completezza di cronaca anche se ci interessa di più che ci spieghi perché la città è ridotta così male rispetto alle sue nostalgie per l’efficienza dell’Ovra – prosegue il testo -. Ciò premesso, si interroga l’assessore competente per sapere quali siano gli interventi, manutenzioni, riqualificazioni, modernizzazioni, cantieri avviati e conclusi, atti, progetti, crono programmi, visto che la situazione della città esprime un quadro ben diverso».

