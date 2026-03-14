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La grande boxe sbarca a Pollone

La palestra “Frassati” ospiterà il match pro tra Mirko Cabotti e Alija Tucak

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3 minuti fa

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la grande boxe sbarca a pollone

La grande boxe sbarca a Pollone. Nel pomeriggio di oggi, dalle 17.30, la palestra “Pier Giorgio Frassati” ospiterà una riunione organizzata dalla Boxing Club Biella. Sul ring atleti provenienti dalla nostra provincia e dalla Lombardia in una kermesse interamente dedicata alla noble art.

La grande boxe sbarca a Pollone

L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di casa nostra e offrirà al pubblico una serie di incontri che promettono spettacolo. La manifestazione rientra nell’attività di promozione della disciplina portata avanti dalla società, da anni impegnata nello sviluppo e nella diffusione del pugilato sul territorio.

Il momento più atteso sarà il match professionistico a carattere internazionale che vedrà opposti il romano Mirko Carbotti (foto) e il bosniaco Alija Tucak. I due atleti si affronteranno nella categoria dei pesi massimi (91 chilogrammi di peso) in un incontro che si preannuncia combattuto e dall’elevato livello tecnico.
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