Marta Buono conquista l’oro nella Open League. Lo scorso fine settimana ben 1.665 atleti, in rappresentanza di 321 società, hanno preso parte a Riccione alla seconda tappa della kermesse. Competizione valida per il ranking nazionale in vista dei prossimi Campionati Mondiali in programma a fine anno.

Marta Buono conquista l’oro nella Open League

In lizza anche alcuni rappresentanti della Ippon 2 di Biella, accompagnati dall’allenatore Alessandro Demargherita. I karateka di casa nostra hanno interpretato al meglio la gara. E ancora una volta ha spiccato il volo Marta Buono, che nella categoria +68 kg ha conquistato l’oro al termine di una competizione impeccabile e senza subire alcun punto (nella foto: sul gradino più alto del podio).

Ottima prova anche per Filippo Mosca nella categoria -84 kg. Dopo aver chiuso sul 7-7 contro Gabriele Pezzotti, azzurro e leader di categoria, nei ripescaggi ha superato nettamente un forte avversario campano. Nella finale per il bronzo ha affrontato il toscano Andrea Bozzi in un incontro molto equilibrato che si è concluso 5-5. A decidere è stato il primo punto messo a segno, che purtroppo ha premiato Bozzi. Per Mosca resta comunque un significativo quinto posto.

Ippon 2 protagonista a Riccione

Buona prestazione pure per Irene Perino nella categoria -61 kg, impegnata in cinque combattimenti. Dopo lo stop al terzo incontro contro l’azzurra Maya Marenco, ha superato il primo turno di recupero e si è fermata contro l’atleta che ha poi conquistato il bronzo. Per lei un positivo settimo posto.

Tra gli Under14, Tommaso Strazzeri (classe -63 kg) ha vinto due incontri prima di fermarsi al terzo, senza possibilità di ripescaggio. Aurora Fattori e Cristian Spilinga si sono arresi invece al primo turno, i loro avversari hanno perso in finale di poule, precludendo così il loro accesso ai ripescaggi.

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