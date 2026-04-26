Il Crc Gaglianico si prepara per la final four scudetto. Il prossimo fine settimana ad Aosta si assegna il tricolore 2026.

Il Crc Gaglianico si prepara per la final four scudetto

A contendersi il titolo saranno dunque Brb Ivrea, La Perosina Boulenciel, Chiavarese e Crc Gaglianico (in rigorso ordine di piazzamento al termine della stagione regolare).

Sabato 2 maggio sono in programma le semifinali, invece domenica 3 la finalissima. Gli accoppiamenti vedranno i biellesi, che proprio ad Aosta vinsero il titolo 2020 (l’unico del club rossoblù), affronteranno i campioni in carica della Brb. Una sfida dal notevole peso specifico, anche perché nelle file eporediesi milita il grande ex Gabriele Graziano. Mentre dall’altra parte si sfidano torinesi e genovesi.

Per quanto concerne la lotta salvezza, a giocarsi la permanenza nella massima serie attraverso i play-out saranno i valdostani del Nus e i cuneesi dell’Auxilium Saluzzo.

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