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Il Crc Gaglianico si prepara per la final four scudetto
Il prossimo fine settimana ad Aosta si assegna il tricolore 2026
Il Crc Gaglianico si prepara per la final four scudetto. Il prossimo fine settimana ad Aosta si assegna il tricolore 2026.
Il Crc Gaglianico si prepara per la final four scudetto
A contendersi il titolo saranno dunque Brb Ivrea, La Perosina Boulenciel, Chiavarese e Crc Gaglianico (in rigorso ordine di piazzamento al termine della stagione regolare).
Sabato 2 maggio sono in programma le semifinali, invece domenica 3 la finalissima. Gli accoppiamenti vedranno i biellesi, che proprio ad Aosta vinsero il titolo 2020 (l’unico del club rossoblù), affronteranno i campioni in carica della Brb. Una sfida dal notevole peso specifico, anche perché nelle file eporediesi milita il grande ex Gabriele Graziano. Mentre dall’altra parte si sfidano torinesi e genovesi.
Per quanto concerne la lotta salvezza, a giocarsi la permanenza nella massima serie attraverso i play-out saranno i valdostani del Nus e i cuneesi dell’Auxilium Saluzzo.
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