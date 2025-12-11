Gabriele Graziano ancora sul trono: è campione europeo. Ha 25 anni, è di Mongrando e soprattutto è uno dei giocatori più forti in circolazione.

Nemmeno un mese fa aveva vinto il titolo mondiale nel tiro di precisione misto, in coppia con la friulana Erica Consolandi, a Macon (in Francia). Ora ha concesso il bis a livello continentale.

A Castelnuovo Don Bosco sono infatti andati in scena i Campionati Europei della specialità volo. E ancora una volta l’Italia l’ha fatta da padrone, chiudendo al comando nel medaglie con tre ori, due argenti e un bronzo.

Una medaglia d’oro è finita al collo di Graziano, che nel “suo” tiro di precisione non ha avuto rivali. E nella finalissima per il titolo si è sbarazzato del francese Sebastien Leiva con un risultato piuttosto netto (14-7). Una vittoria che ha permesso alla nazionale guidata dal presidente federale Roberto Favre e dal commissario tecnico Enrico Birolo si chiudere in maniera trionfale la spedizione in terra astigiana.

Gabriele Graziano, classe 2000 di di professione cantoniere, ha appena iniziato la seconda stagione nella fila della Brb Ivrea. Con la quale a maggio aveva conquistato il suo secondo scudetto dopo quello vinto nel 2020 con la maglia del Crc Gaglianico.

Questo successo europeo e il recente titolo iridato arricchiscono dunque una bacheca personale che, in ambito giovanile, era già ricca di titoli. Si parte dai titoli mondiali individuali nel tiro di precisione conquistati nel 2019 e nel 2021 nella categoria Under21. Per arrivare al titolo in coppia conquistato nel 2018 nella categoria Under18. Nel suo palmares figurano anche un argento mondiale individuale Under18 nel 2018, un argento mondiale nel combinato Under23 nel 2022. E un argento europeo assoluto in combinato nel 2023.

