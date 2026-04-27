Questa settimana si apre con sole e nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 27 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Questa settimana si apre con sole e nuvole

Nella notte il Biellese presena un cielo coperto con una temperatura di circa +12,2°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 98%, e la velocità del vento si attesta intorno agli 8,7 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità è piuttosto alta, intorno all’86%.

Durante la mattina, il meteo miglioraà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che sale fino a +22,5°C entro le 11. La velocità del vento rimane moderata, oscillando tra i 2,2 e i 6,7 km/h, mentre l’umidità si riduce progressivamente.

Nel pomeriggio, il cielo continua a presentare nubi sparse e la temperatura raggiunge un massimo di +24,3°C. La situazione del vento si fa più sostenuta, con raffiche che possono arrivare fino a 9,3 km/h. L’umidità si stabilizza attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo rimane ancora con nubi sparse, la temperatura scende a +12,6°C entro le 21. La velocità del vento si mantiene costante, intorno ai 12,3 km/h. L’umidità aumenta nuovamente, attestandosi intorno al 75%.

In sintesi, le previsioni meteo per oggi indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, una fase centrale più calda e un finale con temperature in calo e condizioni di cielo variabili.

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