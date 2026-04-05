La Spb si aggiudica un altro titolo con l’Under13. Altra domenica e altro titolo territoriale per il settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Da Santhià a Vercelli: il Lanificio di Sordevolo si è imposto anche nella Final Six del torneo 3vs3, bissando il trionfo della settimana precedente sul “campo grande”.

La Spb si aggiudica un altro titolo con l’Under13

Nel gironcino che si è giocato in mattinata, i giovani arancioblù si sono imposti per 3-0 prima contro i padroni di casa della Multimed Volley Vercelli. Poi ancora contro la Pallavolo Altiora Blu. Il percorso netto è proseguito anche nel pomeriggio. Al 2-0 in semifinale con il Tagliolo/Ovada Volley ha fatto seguito quello nella finalissima, nuovamente ai danni dei vercellesi.

«Sono molto contento per questo risultato. Vincere il titolo 3vs3, dopo aver conquistato il campionato 6vs6, è una preziosa riconferma del valore del gruppo – ha commentato coach Leonardo Nicolo -. Sottolineo che non era affatto un esito scontato. Questo è un gioco piuttosto differente, dove gli spazi ridotti e il ritmo frenetico tendono a livellare i valori, rendendo ogni partita una battaglia di nervi e reattività. Dimostrare di essere i migliori anche in questo campionato conferma la completezza dei nostri atleti».

«E’ il secondo grande successo di questo gruppo – ha aggiunto Simone Marangio, coach della squadra di serie D e presente alle finali -. Nel 3vs3 alcuni valori sono appianati dalle misure del campo. I ragazzi invece sono stati bravissimi a mantenere sempre il controllo e la squadra ha meritato il titolo».

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