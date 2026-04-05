BiellaSport
La Spb si aggiudica un altro titolo con l’Under13
Dopo l’affermazione nel campionato 6vs6, il Lanificio di Sordevolo si impone nel 3vs3
La Spb si aggiudica un altro titolo con l’Under13. Altra domenica e altro titolo territoriale per il settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.
Da Santhià a Vercelli: il Lanificio di Sordevolo si è imposto anche nella Final Six del torneo 3vs3, bissando il trionfo della settimana precedente sul “campo grande”.
La Spb si aggiudica un altro titolo con l’Under13
Nel gironcino che si è giocato in mattinata, i giovani arancioblù si sono imposti per 3-0 prima contro i padroni di casa della Multimed Volley Vercelli. Poi ancora contro la Pallavolo Altiora Blu. Il percorso netto è proseguito anche nel pomeriggio. Al 2-0 in semifinale con il Tagliolo/Ovada Volley ha fatto seguito quello nella finalissima, nuovamente ai danni dei vercellesi.
«Sono molto contento per questo risultato. Vincere il titolo 3vs3, dopo aver conquistato il campionato 6vs6, è una preziosa riconferma del valore del gruppo – ha commentato coach Leonardo Nicolo -. Sottolineo che non era affatto un esito scontato. Questo è un gioco piuttosto differente, dove gli spazi ridotti e il ritmo frenetico tendono a livellare i valori, rendendo ogni partita una battaglia di nervi e reattività. Dimostrare di essere i migliori anche in questo campionato conferma la completezza dei nostri atleti».
«E’ il secondo grande successo di questo gruppo – ha aggiunto Simone Marangio, coach della squadra di serie D e presente alle finali -. Nel 3vs3 alcuni valori sono appianati dalle misure del campo. I ragazzi invece sono stati bravissimi a mantenere sempre il controllo e la squadra ha meritato il titolo».
LEGGI ANCHE: Milo Zanardo nuovo allenatore della Spb
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook