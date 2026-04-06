A Biella una Pasquetta con 24 gradi

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2985m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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Anche domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3375m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

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