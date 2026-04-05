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Incendio in Baraggia nel pomeriggio di Pasqua

Volontari al lavoro

Pubblicato

26 secondi fa

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Incendio in Baraggia nel pomeriggio di Pasqua

Purtroppo anche oggi pomeriggio la Baraggia, nella zona militare di Candelo, è stata nuovamente colpita da un incendio boschivo.

Sono intervenute 6 squadre AIB, per un totale di 25 volontari, insieme al CoAIB, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella tutela dell’area.

Un grazie sincero a chi sta lavorando senza sosta, anche in un giorno di festa, per proteggere il nostro territorio.

 

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