Attualità
Incendio in Baraggia nel pomeriggio di Pasqua
Volontari al lavoro
Incendio in Baraggia nel pomeriggio di Pasqua
Purtroppo anche oggi pomeriggio la Baraggia, nella zona militare di Candelo, è stata nuovamente colpita da un incendio boschivo.
Sono intervenute 6 squadre AIB, per un totale di 25 volontari, insieme al CoAIB, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella tutela dell’area.
Un grazie sincero a chi sta lavorando senza sosta, anche in un giorno di festa, per proteggere il nostro territorio.
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