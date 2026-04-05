Schianto tra due auto a Cossato: ci sono feriti

Stamattina, domenica 4 aprile, si è verificato un incidente tra due auto a Cossato verso lo svincolo per Valdilana. Ancora da chiarire le cause. I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti. Sul posto il 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale.

Presenti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.