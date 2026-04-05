Attualità
Schianto tra due auto a Cossato: ci sono feriti
E’ successo stamattina verso lo svincolo per Valdilana. Sul posto l’ambulanza.
Stamattina, domenica 4 aprile, si è verificato un incidente tra due auto a Cossato verso lo svincolo per Valdilana. Ancora da chiarire le cause. I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti. Sul posto il 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale.
Presenti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biella2 giorni fa
Biella piange Rosanna Valcauda, morta a soli 60 anni
Fuori provincia24 ore fa
Addio a Salvatore, morto in un incidente a soli 46 anni
Biella1 giorno fa
Tenta di accoltellare un uomo. Terrore nella notte in centro a Biella
Fuori provincia1 giorno fa