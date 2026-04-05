Attualità
Tragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anni
Era in sella alla moto con il padre alla guida, il veicolo si è scontrato con un’auto.
Tragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anni
Incidente mortale oggi, domenica di Pasqua, tra Felizzano e Asti est sulla A21 in direzione Torino. Una moto con a bordo un uomo e il figlio di 8 anni si è scontrata contro un’auto. Il bambino non ce l’ha fatta. Sul posto l’elisoccorso, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare.
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