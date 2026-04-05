Seguici su

Attualità

Tragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anni

Era in sella alla moto con il padre alla guida, il veicolo si è scontrato con un’auto.

Pubblicato

9 secondi fa

il

addio a una giovane mamma

Tragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anni

Incidente mortale oggi, domenica di Pasqua, tra Felizzano e Asti est sulla A21 in direzione Torino. Una moto con a bordo un uomo e il figlio di 8 anni si è scontrata contro un’auto. Il bambino non ce l’ha fatta. Sul posto l’elisoccorso, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.