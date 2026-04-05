Cosa preparare per un pranzo di Pasqua perfetto

La Pasqua è uno dei momenti più importanti della tradizione gastronomica italiana, in cui si fondono convivialità e sapori. Ecco alcuni consigli per gustare i piatti della tradizione.

Il docente di cucina dell’indirizzo alberghiero del “Gae Aulenti”, Luigi Glave, propone un menù pasquale elegante e completo, che valorizza ingredienti stagionali e tecniche culinarie raffinate, mantenendo un forte legame con la tradizione, da condividere insieme al ristorante o a casa.

I possibili piatti che si possono trovare al ristorante

Antipasti

Il percorso gastronomico si apre con una selezione di antipasti variegati. La paletta di Coggiola con patate lesse richiama i sapori della tradizione piemontese, dove la carne viene spesso accompagnata da contorni semplici per esaltarne la qualità. Nel menù troviamo anche il baccalà mantecato, una preparazione cremosa, insieme alle uova ripiene, simbolo pasquale per eccellenza, che possono essere farcite con tonno, maionese o erbette, mentre la tradizionale torta pasqualina chiude la proposta.

Primi piatti

Tra i primi troviamo il risotto alle erbette, un piatto delicato arricchito dal profumo e dalle leggerezza delle erbette fresche.

Non mancano a tavola le pappardelle con funghi e capesante rappresentano invece un connubio più raffinato tra terra e mare. I funghi vanno saltati separatamente per mantenere consistenza e sapore, mentre le capesante devono essere scottate velocemente per restare morbide e succose.

Secondi piatti

Come secondo, la rollatina di coniglio con il suo fondo è un piatto che richiede tecnica: la carne viene disossata, farcita e arrotolata, quindi cotta lentamente e accompagnata da un fondo ristretto ottenuto dai succhi di cottura. Il trancio di pesce spada scottato agli agrumi offre invece freschezza e leggerezza. Un piatto dalla cottura rapida, per evitare che il pesce si asciughi, con l’aggiunta di agrumi a fine preparazione, che esaltano il sapore senza coprirlo. La caponata è il contorno scelto: un mix agrodolce di melanzane, sedano, pomodoro e olive.

Dolci

Il finale è affidato ai grandi classici della tradizione pasquale: la soffice colomba, servita con crema al mascarpone, e la pastiera, ricca di ricotta, grano cotto e aromi come acqua di fiori d’arancio.

Idee per un menù pasquale fatto in casa

Per chi invece desiderasse ricreare un pranzo pasquale più semplice ma comunque tradizionale tra le mura domestiche, con i propri familiari, è possibile optare per piatti più accessibili e comunque gustosi.

Antipasto

Un antipasto classico può includere la torta pasqualina, una torta salata a base di sfoglia, ripiena di bietole, ricotta e uova intere, accompagnata dalle uova ripiene e dal vitello tonnato, preparato con carne cotta lentamente e servita con una salsa cremosa a base di tonno e capperi.

Primo

Un semplice e gustoso risotto arricchito con la sapidità del taleggio e la dolcezza della zucca è perfetto per la stagione. È importante mantecare bene a fine cottura per ottenere una consistenza cremosa.

Secondo

Tra i secondi tradizionali si possono preparare le costolette di agnello alla menta oppure il coniglio al forno, aromatizzato con erbe e cotto lentamente per mantenere la carne tenera. Ad accompagnare come contorno le tipiche patate al forno, ma si possono sostituire con delle aromatiche carote al burro.

Dolce

Anche a casa non possono mancare i dolci simbolo: la colomba pasquale e la pastiera, che chiudono il pranzo con dolcezza e tradizione.

a.f.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook