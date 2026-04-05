Lutto a Biella: è morto Gianluca Filippi. Aveva solo 58 anni

Un commovente ultimo saluto con amici e parenti. Una benedizione semplice ha accompagnato Gianluca Filippi nel suo ultimo viaggio, venerdì pomeriggio nella sala commiato dell’impresa funebre Bonino.

Se n’è andato in punta di piedi all’età di 58 anni.

Gianluca Filippi è morto a 58 anni

Non era una persona semplice da definire. Conosciuto da molti, amato da chi ha saputo guardare oltre le apparenze, ha combattuto per anni, con alterne fortune, battaglie invisibili che spesso lo hanno isolato.

Chi lo conosceva bene racconta di un uomo buono e sensibile, intelligente, ma fragilissimo, costantemente in bilico tra il desiderio di riscatto e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

Negli ultimi anni aveva raggiunto una sua dimensione, fatta di piccole cose e di una ritrovata serenità, ma quel velo di malinconia che lo accompagnava non lo ha mai abbandonato del tutto. La sua scomparsa, avvenuta in silenzio, lascia un vuoto cupo, quello di una promessa di vita che non è riuscita a compiersi pienamente.

Il ricordo di un amico: “Speriamo abbia trovato quella pace che qui ha faticato tanto a incontrare”

«A volte si combatte così tanto da finire le forze – racconta un amico di vecchia data, mantenendo l’anonimato -. Vogliamo ricordarlo per i suoi sorrisi, quelli veri, e speriamo che ora abbia trovato quella pace che qui ha faticato tanto a incontrare».

Gianluca ha lasciato nel dolore la mamma Maria Grazia, il papà Vincenzo, il fratello Jonny con Pamela e la piccola Flavia.

Mauro Pollotti

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