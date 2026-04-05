Pietro Remorini è campione italiano. Campionati Italiani Giovanili da ricordate per In Sport Biella e per il nuoto biellese.

Ai Criteria di Riccione, andati in scena dal 26 marzo al 2 aprile, gli atleti allenati dal tecnico Riccardo Mosca hanno conquistato cinque podi. Con due titoli italiani, numerosi piazzamenti nella top ten di categoria e un eccellente numero di primati personali.

Pietro Remorini è campione italiano

Protagonista assoluto della rassegna ancora una volta Pietro Remorini, che sale a quota 27 medaglie conquistate agli Italiani Giovanili. Per lui la gemma del titolo conquistato nei 200 dorso della categoria Juniores anno 2008 con il tempo di 1’54”90, quarta prestazione italiana di tutti i tempi per la sua età.

Non è stato l’unico squillo. Nel primo giorno di gare per Remorini è arrivato l’argento nei 100 dorso con il personale di 53”20. Nell’ultimo il bronzo sui 50 dorso in 24”79, altro personale, con il rammarico di un arrivo imperfetto che gli ha negato la gioia di un altro titolo. Ciliegina sulla torta l’oro conquistato nella 4×100 mista, “aprendo” la staffetta In Sport con un sontuoso 52”88 a dorso, altro personale.

Remorini sarà ora al via dei Campionati Italiani Assoluti, in programma sempre a Riccione dal 14 al 18 aprile, stavolta però in vasca da 50 metri. Con l’obiettivo di una difficile, ma non impossibile, qualificazione ai Campionati Europei Juniores.

Bene anche i compagni

Protagonisti della rassegna tricolore anche il debuttante, classe 2012, Alessandro Dell’Olio. Per lui prestazione superlativa nei 200 rana, nuotati in 2’24”70 abbassando di 4” il personale. Dell’Olio è stato anche 13esimo nei 100 rana con il personale di 1’08”53 e 17esimo nei 400 misti in 4’51”48.

Bene pure Edoardo Trivero Boli, 22esimo nei 400 misti Ragazzi del 2010 con il personale di 4’37”64, stesso piazzamento nei 200 misti con 2’10”36 e nono nella 4×200 stile libero. E Leonardo Picariello, 20esimo nei 200 rana ragazzi 2010 in 2’21”17, 22esimo nei 100 rana con il personale di 1’05”37, ottavo con la 4×100 stile libero e nono con la 4×200 stile libero.

Maria Pranio d’argento

Anche le ragazze tornano sul podio tricolore grazie a Maria Pranio, splendida seconda nei 400 misti Juniores della annata 2011. Pranio ha aggiunto alla propria bacheca due eccellenti quinti posti, nei 200 dorso a 8 decimi dal podio e nei 200 misti. Per lei pure un 21esimo posto nei 400 stile libero e un 12esimo con la staffetta 4×100 stile libero.

Molto bene Sofia Pranio, quinta nei 400 misti dopo una gara fianco a fianco della sorella gemella e a poco più di 1” dal bronzo. Sofia super poi negli 800 stile libero, chiusi al sesto posto, successivamente è stata decima nei 200 misti e 13esima nei 400 stile libero. Le gemelle Pranio si sono infine classificate none con la 4×200 stile libero Juniores.

Due le esordienti ai Criteria per In Sport Biella. Sofia Puerari, bravissima nella staffetta 4×100 mista Ragazze e ottava con un’eccellente frazione a rana. Laura Debernardi, ottava insieme alla compagna in staffetta con una buona frazione a delfino, 27esima nei 100 delfino e 29esima nei 200 delfino Ragazze del 2013.

Gli altri risultati hanno visto Celeste Lesca brillante nona nei 1.500 stile libero Juniores del 2011, 19esima nei 400 stile libero e 12esima negli 800 stile libero, Giorgia Caneparo 29esima nei 200 dorso Juniores del 2011 e Alice Senta 25esima nei 200 dorso Cadette.

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