Al “Valli Biellesi” torna il Cossato Motor Village. Mentre sono in corso le iscrizioni, in città c’è grande fermento.

I preparativi, oltre che per la gara di regolarità classica titolata tricolore con l’annessa “turistica”, riguardano appunto l’allestimento del Motor Village. Iniziativa che nel 2025 ebbe un ottimo riscontro in termini di presenze e visibilità per gli aderenti.

Al “Valli Biellesi” torna il Cossato Motor Village

Il “Valli Biellesi” si disputerà tra venerdì 10 e sabato 11 aprile e sarà il quarto round del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Per la gara con formula turistica sarà invece la validità del “Challenge Aci Biella” a far da catalizzatore.

Tra le novità dell’edizione 2026 della gara organizzata da Veglio 4×4, in collaborazione con Automobile Club Biella, la principale riguarda proprio la sede di gara. Che sarà ospitata dalla città di Cossato sin dalle operazioni delle verifiche e fino all’epilogo con la cerimonia delle premiazioni.

L’amministrazione locale apre le porte all’evento riproponendo anche il tracciato su cui si svolgerà, nelle battute finali di gara, la “power stage” che scorrerà lungo via Mazzini. E come lo scorso anno sarà presente anche un maxischermo sul quale seguirne le fasi salienti. La stessa strada sarà poi messa a disposizione per le numerose iniziative correlate che sapranno deliziare anche i palati più esigenti. Saranno presenti i concessionari locali con l’esposizione delle ultime novità in campo automobilistico. E nel contesto non mancherà il percorso realizzato da “Rally Lana since 1973” a ripercorrere la storia del rally biellese.

I collezionisti

Ancora rally a stimolare una nuova ambientazione nel piazzale della chiesa. Grazie anche alla collaborazione dei collezionisti Federico Buratti, Roberta e Angelo Miniggio che esporranno alcuni esemplari di vetture ufficiali Lancia. Cn addirittura un mezzo di assistenza nell’originale allestimento. Ma non è tutto, in quanto dal marchio Porsche è arrivato un ulteriore spunto per dedicare un ulteriore spazio alle 911 biellesi da rally.

La gara entrerà nel vivo alle 10 si sabato 11 con la partenza dalla “pedana WRC” in Piazza Elvo Tempia, sempre a Cossato. Dove faranno ritorno a partire dalle 16.30 dopo aver affrontato 65 prove di precisione, 35 per la turistica. Con la “power stage” in centro città a far da degna conclusione delle sfide contro il cronometro, prima della premiazione al Teatro comunale di Cossato.

Coinvolto nella manifestazione anche il comune di Lessona, sede della sosta di metà gara per il tradizionale pranzo organizzato al palasport dal Circolo del paese.

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