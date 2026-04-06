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Ecco dove grigliare nel Biellese a Pasquetta
Qualche suggerimento
Ecco dove grigliare nel Biellese a Pasquetta
Il Biellese è all’avanguardia: aree pic nic e spazi attrezzati non mancano. Se ancora non avete deciso dove andare a grigliare… ecco a voi qualche suggerimento.
La scelta è varia.
Sono tantissime le aree verdi sparse su tutto il territorio provinciale. Nel comune di Ailoche, ad esempio, ci sono due spazi con tavoli e griglie, in Località Sparavera e vicino alla Cappella degli Alpini.
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I parchi per stare all’aria aperta
Per coloro che invece preferiscono godersi la bella giornata senza arrostire carne sulla brace, il parco del Santuario di Oropa, la località Gorgomoro, il parco del Bellone, il percorso numero 4 Baraggia e la Bocca del Lupo a Candelo, Callabiana, Caprile, Curino al Laghetto Gabella, Piedicavallo, Quittengo in Piazza Erica e in località Oriomosso, Ronco Biellese con l’area verde, Sagliano, l’area attigua alla chiesetta alpina di Trivero e Tavigliano in località Druetto Superiore e a Monte Casto, mettono a disposizione una serie di tavoli.
Cossila strada dell’Antua, Cerrione a Fontana del Buchin, Mezzana in frazione Montald, invece, offrono un servizio completo con tavoli e grill. Ma i posti in assoluto più attrezzati con tavolini, acqua potabile, griglie, servizi e alcune con giochi per i bambini, sono a Netro (Caraseje e Roc d’la mara), Rosazza (parco giochi), Zubiena al Parco della Bessa, Camandona al Santuario del Mazzucco, Vigliano Biellese in località Malpenga, Oasi Zegna a Trivero, Sala Biellese, Donato a Poggio Castellazzo, Ronc-Caresito e Selve Marcone.
Ecco un breve elenco riassuntivo
AILOCHE
Cappella degli Alpini tavoli, griglie
AILOCHE
Loc. Sparavera tavoli, griglie
BIELLA
Santuario di Oropa tavoli
BIELLA
Cossila – Strada dell’Antua tavoli, griglie
BIELLA
Sentiero Oropa- Loc. Gorgomoro tavoli
BIELLA
Parco del Bellone tavoli
CALLABIANA
Fraz. Valle panche
CAMANDONA
Santuario del Mazzucco tavoli, acqua potabile, griglie,servizi
CANDELO (Baraggia)
Percorso N°4 Baraggia tavoli
CANDELO (Baraggia)
Aula Verde Baraggia – Bocca del Lupo tavoli
CAPRILE
Alpe Noveis tavoli
CERRIONE (Parco della Bessa)
Fontana Del Buchin tavoli, griglie
CURINO
Laghetto Gabella
DONATO
Poggio Castellazzo tavoli, acqua potabile, griglie
DONATO
Ronc-Ceresito tavoli, acqua potabile, griglie, servizi
MEZZANA MORTIGLIENGO
Loc. San Rocco – Frazione Montald tavoli, griglie
MOSSO
Santuario Della Brughiera tavoli, griglia
NETRO
Caraseje tavoli, acqua potabile, griglia, servizi
NETRO
Roc D’la Mara acqua potabile, griglie, servizi, giochi bimbi
PIEDICAVALLO
Parco panche
QUITTENGO (Oasi Zegna)
Piazzale Erica tavoli
QUITTENGO
Loc. Oriomosso panche
RONCO BIELLESE
Brich Zumaglia tavoli, acqua potabile, griglie
ROSAZZA
Parco giochi tavoli,acqua potabile, griglie, servizi, giochi bambini
SAGLIANO (Oasi Zegna)
Sella Del Cucco tavoli
SALA BIELLESE
La Madonnina griglie
TAVIGLIANO (Oasi Zegna)
Loc. Druetto Superiore (Bocchetto Sessera) tavoli
TAVIGLIANO
Monte Casto
tavoli
TRIVERO (Oasi Zegna)
Loc. Tre Pisse tavoli, acqua potabile, griglie
TRIVERO (Oasi Zegna)
Chiesetta Alpina tavoli
VIGLIANO BIELLESE
Loc. Malpenga con griglie e giochi bambini
ZUBIENA (Parco della Bessa)
Loc. Vermogno c/o Centro Visite Parco Bessa tavoli, griglie, acqua potabile; servizi solo in orario centro visite
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