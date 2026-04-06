Ecco dove grigliare nel Biellese a Pasquetta

Il Biellese è all’avanguardia: aree pic nic e spazi attrezzati non mancano. Se ancora non avete deciso dove andare a grigliare… ecco a voi qualche suggerimento.

La scelta è varia.

Sono tantissime le aree verdi sparse su tutto il territorio provinciale. Nel comune di Ailoche, ad esempio, ci sono due spazi con tavoli e griglie, in Località Sparavera e vicino alla Cappella degli Alpini.

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I parchi per stare all’aria aperta

Per coloro che invece preferiscono godersi la bella giornata senza arrostire carne sulla brace, il parco del Santuario di Oropa, la località Gorgomoro, il parco del Bellone, il percorso numero 4 Baraggia e la Bocca del Lupo a Candelo, Callabiana, Caprile, Curino al Laghetto Gabella, Piedicavallo, Quittengo in Piazza Erica e in località Oriomosso, Ronco Biellese con l’area verde, Sagliano, l’area attigua alla chiesetta alpina di Trivero e Tavigliano in località Druetto Superiore e a Monte Casto, mettono a disposizione una serie di tavoli.

Cossila strada dell’Antua, Cerrione a Fontana del Buchin, Mezzana in frazione Montald, invece, offrono un servizio completo con tavoli e grill. Ma i posti in assoluto più attrezzati con tavolini, acqua potabile, griglie, servizi e alcune con giochi per i bambini, sono a Netro (Caraseje e Roc d’la mara), Rosazza (parco giochi), Zubiena al Parco della Bessa, Camandona al Santuario del Mazzucco, Vigliano Biellese in località Malpenga, Oasi Zegna a Trivero, Sala Biellese, Donato a Poggio Castellazzo, Ronc-Caresito e Selve Marcone.

Ecco un breve elenco riassuntivo

AILOCHE

Cappella degli Alpini tavoli, griglie

AILOCHE

Loc. Sparavera tavoli, griglie

BIELLA

Santuario di Oropa tavoli

BIELLA

Cossila – Strada dell’Antua tavoli, griglie

BIELLA

Sentiero Oropa- Loc. Gorgomoro tavoli

BIELLA

Parco del Bellone tavoli

CALLABIANA

Fraz. Valle panche

CAMANDONA

Santuario del Mazzucco tavoli, acqua potabile, griglie,servizi

CANDELO (Baraggia)

Percorso N°4 Baraggia tavoli

CANDELO (Baraggia)

Aula Verde Baraggia – Bocca del Lupo tavoli

CAPRILE

Alpe Noveis tavoli

CERRIONE (Parco della Bessa)

Fontana Del Buchin tavoli, griglie

CURINO

Laghetto Gabella

DONATO

Poggio Castellazzo tavoli, acqua potabile, griglie

DONATO

Ronc-Ceresito tavoli, acqua potabile, griglie, servizi

MEZZANA MORTIGLIENGO

Loc. San Rocco – Frazione Montald tavoli, griglie

MOSSO

Santuario Della Brughiera tavoli, griglia

NETRO

Caraseje tavoli, acqua potabile, griglia, servizi

NETRO

Roc D’la Mara acqua potabile, griglie, servizi, giochi bimbi

PIEDICAVALLO

Parco panche

QUITTENGO (Oasi Zegna)

Piazzale Erica tavoli

QUITTENGO

Loc. Oriomosso panche

RONCO BIELLESE

Brich Zumaglia tavoli, acqua potabile, griglie

ROSAZZA

Parco giochi tavoli,acqua potabile, griglie, servizi, giochi bambini

SAGLIANO (Oasi Zegna)

Sella Del Cucco tavoli

SALA BIELLESE

La Madonnina griglie

TAVIGLIANO (Oasi Zegna)

Loc. Druetto Superiore (Bocchetto Sessera) tavoli

TAVIGLIANO

Monte Casto

tavoli

TRIVERO (Oasi Zegna)

Loc. Tre Pisse tavoli, acqua potabile, griglie

TRIVERO (Oasi Zegna)

Chiesetta Alpina tavoli

VIGLIANO BIELLESE

Loc. Malpenga con griglie e giochi bambini

ZUBIENA (Parco della Bessa)

Loc. Vermogno c/o Centro Visite Parco Bessa tavoli, griglie, acqua potabile; servizi solo in orario centro visite

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