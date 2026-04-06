Addio a Esterina, aveva 103 anni.

Addio a Esterina, aveva 103 anni

Biella ricorda con affetto Blandina Daviddi, vedova Bretti, per tutti semplicemente Esterina. È scomparsa alla veneranda età di 103 anni.

Donna forte, generosa e sempre positiva, Esterina ha lasciato un ricordo profondo in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Per circa quarant’anni ha lavorato come cuoca in via Marconi, dove si è fatta voler bene per la sua bravura, la sua energia e il suo carattere instancabile.

Tanti la ricordano ancora oggi per le sue lasagne, preparate con passione e spesso donate con affetto a parenti, amici e conoscenti. Un gesto semplice, ma capace di raccontare bene la sua bontà e la sua generosità.

Esterina lascia il ricordo di una donna che non ha mai mollato, esempio di forza, vitalità e amore per gli altri. La ricordano con grande affetto la figlia Ornella, il nipote Gabriele e tutti i suoi cari.

Il funerale è celebrato sabato mattina, alle 11, nella cattedrale di Biella. Esterina riposa nel cimitero di Chiavazza.

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