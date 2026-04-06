Seguici su

BiellaCronaca

Addio a Esterina, aveva 103 anni

Donna forte, generosa e sempre positiva, per circa quarant’anni ha lavorato come cuoca in via Marconi

Pubblicato

11 ore fa

il

Addio a Esterina, aveva 103 anni

Addio a Esterina, aveva 103 anni.

Addio a Esterina, aveva 103 anni

Biella ricorda con affetto Blandina Daviddi, vedova Bretti, per tutti semplicemente Esterina. È scomparsa alla veneranda età di 103 anni.
Donna forte, generosa e sempre positiva, Esterina ha lasciato un ricordo profondo in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Per circa quarant’anni ha lavorato come cuoca in via Marconi, dove si è fatta voler bene per la sua bravura, la sua energia e il suo carattere instancabile.
Tanti la ricordano ancora oggi per le sue lasagne, preparate con passione e spesso donate con affetto a parenti, amici e conoscenti. Un gesto semplice, ma capace di raccontare bene la sua bontà e la sua generosità.
Esterina lascia il ricordo di una donna che non ha mai mollato, esempio di forza, vitalità e amore per gli altri. La ricordano con grande affetto la figlia Ornella, il nipote Gabriele e tutti i suoi cari.
Il funerale è celebrato sabato mattina, alle 11, nella cattedrale di Biella. Esterina riposa nel cimitero di Chiavazza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.