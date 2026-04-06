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C’è un uomo con la torcia dietro a casa mia, accorrete

Paura a Pollone

Pubblicato

12 ore fa

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C'è un uomo

C’è un uomo con la torcia dietro a casa mia, accorrete

I carabinieri sono intervenuti l’altra sera a Pollone su segnalazione di un abitante del paese. L’uomo era allarmato in quanto aveva notato nei pressi della sua abitazione un soggetto sospetto che andava avanti e indietro facendosi luce con una torcia elettrica.

I militari dell’Arma hanno compiuto un sopralluogo, ma del misterioso personaggio non è stata trovata traccia.

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1 Commento

1 Commento

  1. albert

    6 Aprile 2026 at 20:24

    anche a me una sera è successo di girare con la pila dietro a delle case per cercare le chiavi perse da un amico, meno male che nessuno ci ha visti, altrimenti…

    Rispondi

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