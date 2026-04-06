C’è un uomo con la torcia dietro a casa mia, accorrete

I carabinieri sono intervenuti l’altra sera a Pollone su segnalazione di un abitante del paese. L’uomo era allarmato in quanto aveva notato nei pressi della sua abitazione un soggetto sospetto che andava avanti e indietro facendosi luce con una torcia elettrica.

I militari dell’Arma hanno compiuto un sopralluogo, ma del misterioso personaggio non è stata trovata traccia.

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